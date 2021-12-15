В Афганистане прогремели три взрыва

В столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва, еще один произошел в провинции Гильменд тот же день. Об этом пишут местные источники.

По словам источников агентства, одна бомба взорвалась на юго-востоке Кабула, в результате погибли три человека. Еще одна взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал.

Третий взрыв прогремел в провинции Гильменд, неизвестные заложили бомбу недалеко от дороги. По меньшей мере четыре человека получили ранения. О погибших не сообщается.