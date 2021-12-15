Создатели «Форсажа 10» объявили о переносе премьеры, при этом причины неизвестны

Блокбастер «Форсаж 10» прибудет в кинотеатры позже заявленного изначально срока. Предполагаемая первая часть финала франшизы, за постановку которой отвечает режиссер Джастин Лин, выйдет позже на шесть недель. Режиссер также будет отвечать за заключительный фильм саги.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Universal уже официально объявили новую дату: фильм выйдет 19 мая 2023 года. Изначально премьера планировалась 7 апреля того же года.

Главными конкурентами фильма с Вином Дизелем в главной роли в означенный период станут новая часть фильма «Шазам» от DC и киноверсия «Русалочки», стартующая в прокате 26 мая.

Ожидается, что в новой части наряду с Дизелем примет участие уже сложившаяся команда актеров: Лудакрис, Тайрис Гибсон, Сон Кан и Мишель Родригез. Многие ожидают и появления Стейтема.