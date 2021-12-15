Принц Уильям отвел в церковь злодея из «Гарри Поттера»

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ежегодно приглашают знаменитостей на рождественскую службу в Вестминстерское аббатство. В этом году почетным гостем стал Том Фелтон, который играл Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

Актер взял с собой и свою маму, с которой у него очень хорошие отношения. Фелтон признался, что приглашение от герцогов Кембриджских для него огромная честь.

«Огромное спасибо герцогам Кембриджским за честь, что мы с мамой вчера вечером в Вестминстерском аббатстве прочитали такое пронзительное письмо в честь объединения нации в этом году и демонстрации того, насколько большими могут быть сердца людей в трудную минуту», — написал актер в Instagram.

Источник фото: Legion-media.ru