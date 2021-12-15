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Премьер-министр Гарибашвили: Вступление Грузии в НАТО подтвердит силу оборонного альянса

Грузия уверена, что добилась «значительного прогресса» на пути по вступлению в НАТО и надеется, что активизация этого процесса «станет четким сигналом для всего региона», оповещающим о силе Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает информагентство Haqqin.az.

По словам главы правительства Грузии, сотрудничество Грузии с НАТО уже сейчас успешно осуществляется в рамках Партнерства по безопасности Черного моря. Он считает, что решение НАТО обновить свою стратегическую концепцию станет позитивным сигналом для Грузии и подтвердит приверженность альянса политике «открытых дверей».

Грузия, как и Украина, нацелена на вступление в НАТО, рассматривая эту перспективу как гарантию стабильности и безопасности в регионе. Еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о том, что в перспективе и Грузия и Украина станут членами альянса, хотя планы действий для обеих стран не предоставлены до сих пор. При этом глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что у Грузии и Украины есть шансы на вступление в НАТО, как только они смогут соответствовать внутренним требованиям этой организации.

15 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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