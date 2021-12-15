Премьер-министр Гарибашвили: Вступление Грузии в НАТО подтвердит силу оборонного альянса

По словам главы правительства Грузии, сотрудничество Грузии с НАТО уже сейчас успешно осуществляется в рамках Партнерства по безопасности Черного моря. Он считает, что решение НАТО обновить свою стратегическую концепцию станет позитивным сигналом для Грузии и подтвердит приверженность альянса политике «открытых дверей».

Грузия, как и Украина, нацелена на вступление в НАТО, рассматривая эту перспективу как гарантию стабильности и безопасности в регионе. Еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о том, что в перспективе и Грузия и Украина станут членами альянса, хотя планы действий для обеих стран не предоставлены до сих пор. При этом глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что у Грузии и Украины есть шансы на вступление в НАТО, как только они смогут соответствовать внутренним требованиям этой организации.