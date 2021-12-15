Новому «Человеку-пауку» пророчат абсолютный рекорд Хелен Миррен травят в социальных сетях антисемиты за роль Голды Меир » Порушення територіальної цілісності України матиме «високу ціну», — канцлер Німеччини Шольц У середу, 15 грудня, новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що будь-яке порушення територіальної цілісності та суверенітету України Росією матиме «високу ціну» Про це голова німецького уряду заявив під час виступу у нижній палаті парламенту Бундестагу, повідомляє Reuters. Олаф Шольц зазначив, що Німеччина «з великим занепокоєнням» спостерігає за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні. «Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати єдиним фронтом із нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками», — наголосив Шольц. Канцлер не уточнював жодних деталей щодо антиросійських санкцій і додав, що все ще хоче діалогу з Росією. 13 грудня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в «режимі стримування».

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота дала чіткий сигнал, що допомагатиме Україні у випадку відкритого російського вторгнення.