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Порушення територіальної цілісності України матиме «високу ціну», — канцлер Німеччини Шольц

У середу, 15 грудня, новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що будь-яке порушення територіальної цілісності та суверенітету України Росією матиме «високу ціну»

Про це голова німецького уряду заявив під час виступу у нижній палаті парламенту Бундестагу, повідомляє Reuters.

Олаф Шольц зазначив, що Німеччина «з великим занепокоєнням» спостерігає за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні.

«Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати єдиним фронтом із нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками», — наголосив Шольц.

Канцлер не уточнював жодних деталей щодо антиросійських санкцій і додав, що все ще хоче діалогу з Росією.

  • 13 грудня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в «режимі стримування».
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота дала чіткий сигнал, що допомагатиме Україні у випадку відкритого російського вторгнення.
15 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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