Новому «Человеку-пауку» пророчат абсолютный рекорд

Новый амбициозный блокбастер от Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» сегодня вышел в прокат в России и США. Уже на старте фильм собрал крайне внушительную кассу.

Кинокартина с Томом Холландом и Зендеей повествует о событиях, произошедших после победы Питера Паркера над злодеем Мистерио. После того как весь мир узнал личность Паука, Паркер обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой заставить людей забыть его секрет. Однако заклинание идет не по плану и открывает портал в мультивселенную, где Питера ждет невиданная ранее угроза.

Фильм нагнетал интригу задолго до своего выхода. Уже подтвержденный факт, что в нем появятся злодеи из других версий «Человека-паука». Речь идет о таких культовых персонажах, как Зеленый Гоблин, Доктор Октавиус и Электро.

Как сообщает издание Variety, дистрибьютер фильма Sony предсказывает сборы в размере 130 млн за первый уикенд проката. Другие источники дают еще более смелые прогнозы: от 150 до 170 млн долларов. За период пандемии никому даже близко не удалось приблизиться к подобным цифрам.