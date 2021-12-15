НАТО заявило, что у него нет планов развертывания ядерных ракет в Европе

НАТО не планирует размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе, заявил альянс, отвергнув обвинения России и призыв Москвы ввести мораторий на этот вид оружия в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что Россия сама годами нарушала утративший силу договор о РСМД, размещая в Европе новые ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки.

Столтенберг отметил, что НАТО не ставит своей целью зеркально отвечать на поведение Москвы.

«Поэтому если Россия не пойдет на верифицируемое уничтожение всех ее ракет SSC-8, то есть тех ракет, которые нарушали договор о РСМД, то их предложение запретить то, что они уже начали развертывать, не вызывает доверия», – сказал он.

Договор о РСМД был подписан советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Документ запрещал размещать в Европе ядерное оружие с радиусом действия от 500 до 5500 километров.