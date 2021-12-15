NASA: Американский зонд Parker впервые «потрогал» Солнце

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца, сообщает пресс-служба NASA.
По информации пресс-службы, космический аппарат пролетел через верхние слои атмосферы Солнца и взял оттуда образцы частиц и магнитных полей.
В сообщении NASA отмечается, что это событие является «гигантским скачком в изучении Солнца». Прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, даст ученым важнейшую информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на солнечную систему, отмечает космическое агентство.
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