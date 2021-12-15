Мистер Биг из «Секса в Большом городе» на обложке Vogue

Мистер Биг из «Секса в Большом городе» оказался на обложке Vogue и дал небольшое интервью.

Американский актер Крис Нот, который наиболее известен по роли Мистера Бига в сериале Секс в большом городе, снялся в новой фотосессии для обложки Vogue Греция.

67-летний киноактер украсил обложку Vogue впервые. В фотосессии, сделанной для январско-февральского номера издания, Нот появился в стильных образах.

В интервью с глянцем актер рассказал о продолжении сериала Секс в большом городе, получившем название И просто так, признавшись, что не хотел принимать участие в съемках новых эпизодов. Впрочем, после прочтения сценария Нот изменил свое решение.

Внимание, спойлеры!

«Да, я сначала отказывался участвовать в этом. Я считал, что герои прошли полный круг и завершили с тем, что хотели сказать. Честно говоря, я не понимал, что еще я могу предложить в роли мистера Бига. Но продюсер сериала заставил меня передумать. Он заверил меня, что не будет повторений и убедил, что не произойдет того, чего я боялся. Он сказал, что сейчас все будет по-другому. Мое возражение заключалось в том, что я не хотел снова говорить об одних и тех же проблемах или таким же образом показывать человеческие отношения. К счастью, люди, участвовавшие в продолжении, были очень восприимчивы к моим опасениям, и, когда я понял, что они действительно намеревались перенести историю в настоящее время, а не повторять прошлое, я сразу сказал «да», — рассказывает актер.

Нот добавил, что решение принять участие в съемках продолжения также было связано с судьбой его персонажа, а именно его внезапной смертью.

«Я считаю, что смерть Бига была абсолютно необходима для развития сериала. Его история с Кэрри стала вирусной. Она охватила все, в том числе и то, что он оставил ее на ступенях церкви. В конце концов, семейное счастье и комфорт могут довести вас до драматической точки. Я не знаю, что в голове фанов. Это не наша работа — заботиться о комфорте публики. Сама жизнь беспорядочная, это взлеты и падения. Смерть случается. Но жизнь продолжается», — признался он.