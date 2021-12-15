«Кингсмена 3» начнут снимать следующей осенью

Главный режиссёр франшизы «Кингс Мен» Мэттью Вон дал эксклюзивное интервью порталу ComicBook, в котором анонсировал предварительную дату съёмок третьего фильма. По его словам, производство картины начнётся в сентябре 2022 года.

Детали сюжета Вон не сообщил, а лишь подчеркнул, что лента завершит сюжетную линию главного героя Эггси в исполнении Тэрона Эджертона. Сам актёр ещё в 2019 году заявлял, что уже прочёл сценарий триквела и готов встретиться со своим героем в последний раз.

Первый фильм франшизы, «Секретная служба», вышел в 2015 году и рассказывал про лондонского гопника Эггси, которого вербует в свои ряды шпионская организация под руководством агента Гарри Харта (Колин Фёрт). Лента была основана на одноимённом комиксе издательства Icon Comics и собрала в мировом прокате 414 млн долларов.

Сиквел «Золотое кольцо» последовал в 2016-м и задействовал таких актёров, как Джефф Бриджес, Джулианна Мур и Ченнинг Татум. Приквел под названием «King’s Man: Начало» о зарождении шпионской службы в Первую мировую войну выйдет 13 января. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Джемма Артертон и Харрис Дикинсон.