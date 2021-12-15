Как выбрать качественный дорожный чемодан на колесах

Сегодня путешествие невозможно себе представить без дорожного чемодана. В недалеком прошлом он представлял собой громоздкий ящик, очень неудобный в транспортировке. Технический прогресс превратил его в компактный кейс, оснащенный маневренными колесами

Производители предлагают разнообразные модели, среди которых каждый желающий выберет себе подходящий вариант для длительного путешествия или поездки выходного дня.

Чтобы избежать неприятной ситуации в самый неподходящий момент, рекомендуется ответственно подойти к вопросу выбора. Как показывает практика, таможенники и сотрудники компании-перевозчика очень небрежно обращаются с багажом пассажиров. Поэтому рекомендуется обращать внимание не столько на эстетические характеристики изделия, сколько на его надежность и качество исполнения. Широкий ассортимент ручной клади дает возможность купить в Украине дорожные чемоданы на колесах с учетом индивидуальных потребностей и финансовых возможностей каждого клиента.

Важные критерии, на которые стоит ориентироваться при покупке изделия

Ключевой параметр при выборе чемодана – колеса. Оптимальными рабочими характеристиками обладают изделия из каучука, оснащенные подшипниками. По количеству колес различают модели двух типов: двух- и четырехколесные. Первый вариант оптимально подходит для небольшой поездки, длительность которой не превышает нескольких дней. Конструкция с колесами, расположенными по одной стороне, и удобной ручкой дает возможность маневрировать и быстро перемещаться в условиях ограниченного пространства – в купе поезда и переполненном людьми аэропорту.

Если предстоит длительная поездка, в процессе которой придется передвигаться несколькими видами транспорта, то оптимальным выбором будет приобретение конструкции на четырех колесах. Они располагаются с разных сторон изделия. Такие модели оптимизированы для перемещения большого веса.

Важно! Дополнительный плюс – повышенная маневренность за счет способности колес двигаться в разные стороны – вперед, в сторону и поперек. Такая конструкция облегчает передвижение по неровной дороге или в тесном пространстве.

Выбираем материал

Для изготовления ручной клади используются разные материалы. В зависимости от их типа, принято классифицировать дорожные чемоданы на несколько типов:

твердые;

мягкие;

полутвердые.

Конструкции первого типа выполняются из термопластических материалов, например стекловолокна или поликарбоната. На выходе получаются твердые изделия со значительной вместимостью, от 30 до 150 кг. Синтетический каркас отличается повышенной прочностью, за счет чего чемодан надежно защищает багаж от влаги и повреждений механического характера.

Для производства мягких чемоданов используется материалы на основе полиэстеровых нитей, а также высокопрочный нейлон. По степени защиты они значительно уступают твердым моделям. Но такой чемодан предотвратит намокание багажа во время ливня или сильного снегопада. Уникальная особенность конструкции – повышенная пластичность. За счет этой характеристики саквояж идеально подходит для транспортировки предметов нестандартной формы.

Полутвердые изделия совмещают в себе преимущества двух предыдущих типов. Они выполнены из материала EVA, который отличается высоким уровнем плотности и долговечностью. Конструкции обеспечивают защиту багажа от негативного влияния внешних факторов. Но основное преимущество – небольшой вес, что обеспечивает удобство и легкость в процессе транспортировки.

Внимание! Еще один параметр, на который стоит обратить внимание, – это габариты чемодана. Важно, чтобы его размеры соответствовали требованиям авиакомпаний, предъявляемым к ручной клади. Это избавит пассажира от необходимости оформления багажа и позволит быстрее пройти регистрацию.

Источник: dorami.com.ua