Хелен Миррен травят в социальных сетях антисемиты за роль Голды Меир

76-летняя британка Миррен — одна из наиболее титулованных актрис мирового кинематографа — в ее активе «Оскар», четыре премии Британской киноакадемии, три «Золотых глобуса», четыре «Эмми» и один «Тони». В апреле этого года Хелен начала сниматься в байопике о премьер-министре Израиля Голде Меир. К израильской теме актриса прикоснулась еще в 2009-м, когда начала изучать иврит, готовясь к роли бывшего агента Моссада в триллере «Долг».
Профессиональная репутация Миррен безупречна, но ее новая роль взбесила многих недоброжелателей, о чем сообщает колумнист The Jerusalem Post Бен Цион Гад. «Безумие снимать биографический фильм о преступнице Голде Меир и неудивительно, что расистка Хелен Миррен счастлива изобразить эту отвратительную женщину», — пишет в своем Twitter автор, скрывшийся за псевдонимом «гордый палестинец». Ему вторит другой пользователь, уверяющий, что «Хелен Миррен в роли первой женщины — премьер-министра Израиля — это пощечина всему народу Палестины. Они (вероятно, сионисты, — прим. ред.) празднуют захват Палестины, выгоняют семьи из домов, убивают детей! Безвкусный фильм!».
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Один диванный критик после рефрена об «уродливых сионистах» призвал лишить Хелен Миррен звание Дамы. (Дама — женский эквивалент рыцарского звания, которое было присвоено актрисе Елизаветой II в 2003 году).
Хелен родилась 26 июля 1945 года в пригороде Лондона в семье русского отца и английской матери. Ее дед — Пётр Васильевич Миронов, служил в Русской миссии в Великобритании. Будучи убежденным монархистом, после Октябрьского переворота остался в Лондоне, работая водителем такси. Его сын Василий (будущий муж актрисы) также был таксистом, параллельно играл на альте с Лондонским филармоническим оркестром, а в годы войны работал водителем скорой помощи. Мать Хелен — англичанка из многодетной рабочей семьи, отец которой служил мясником при дворе королевы Виктории. В 1950-е Василий стал Бэзилом, а Мироновы превратились в Миррен.
Хелен предпочитает не высказываться на темы арабо-израильского конфликта, но известно, что в 1967 году она работала волонтером в кибуце со своим парнем-евреем и до сих пор с удовольствием вспоминает, как собирала виноград и готовила на кухне. С тех пор она еще несколько раз посещала Израиль, критикуя активистов, призывающих к культурному бойкоту еврейского государства.
Что касается новой картины, то она посвящена одному из наиболее драматичных моментов в истории Израиля — Войне Судного дня, выпавшей на премьерскую каденцию Голды Меир. «Она была грозным, непримиримым и могущественным лидером, — говорит Миррен о своей героине. — Это большой вызов — изобразить ее в самый трудный момент жизни. Надеюсь, я справлюсь!».
Как известно, 5 октября 1973 года Меир получила официальное сообщение о сосредоточении сирийских войск на Голанских высотах, но силовики успокоили ее, уверяя, что арабы не начнут войну. За шесть часов до совместного нападения Египта и Сирии легендарный министр обороны Моше Даян продолжал утверждать, что война маловероятна, и Голда стала на его сторону. Полноценная мобилизация так и не была проведена, не говоря уж о нанесении превентивного удара. Первые дни сражений на два фронта оказались крайне тяжелыми, у ЦАХАЛа было в два раза меньше танков и орудий, в 1,8 раз — самолетов, и почти в 10 раз — зенитно-ракетных комплексов.
Тем не менее, через 16 дней израильские войска остановились в 100 километрах от Каира и в 40 километрах от Дамаска. Война была выиграна ценой огромных жертв, а ее политическим результатом стало решение Голды Меир уйти в отставку. На этом политическая карьера уроженки Киева была окончена.
Режиссером байопика стал израильтянин Гай Натив, живущий и работающий в США и получивший в 2018 году «Оскар» за лучший короткометражный фильм. «Для меня, как человека, родившегося перед Войной Судного дня, большая честь рассказать о первой и единственной женщине, руководившей Израилем, — отметил Натив. — Я очень рад работать с легендарной Хелен Миррен, чтобы воплотить в жизнь эту эпическую, эмоциональную и сложную историю».
Максим Суханов
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