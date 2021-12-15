Хелен Миррен травят в социальных сетях антисемиты за роль Голды Меир

Хелен Миррен в роли Голды Меир

76-летняя британка Миррен — одна из наиболее титулованных актрис мирового кинематографа — в ее активе «Оскар», четыре премии Британской киноакадемии, три «Золотых глобуса», четыре «Эмми» и один «Тони». В апреле этого года Хелен начала сниматься в байопике о премьер-министре Израиля Голде Меир. К израильской теме актриса прикоснулась еще в 2009-м, когда начала изучать иврит, готовясь к роли бывшего агента Моссада в триллере «Долг».

Профессиональная репутация Миррен безупречна, но ее новая роль взбесила многих недоброжелателей, о чем сообщает колумнист The Jerusalem Post Бен Цион Гад. «Безумие снимать биографический фильм о преступнице Голде Меир и неудивительно, что расистка Хелен Миррен счастлива изобразить эту отвратительную женщину», — пишет в своем Twitter автор, скрывшийся за псевдонимом «гордый палестинец». Ему вторит другой пользователь, уверяющий, что «Хелен Миррен в роли первой женщины — премьер-министра Израиля — это пощечина всему народу Палестины. Они (вероятно, сионисты, — прим. ред.) празднуют захват Палестины, выгоняют семьи из домов, убивают детей! Безвкусный фильм!».

Голда Меир, 1975 Хелен Миррен

Один диванный критик после рефрена об «уродливых сионистах» призвал лишить Хелен Миррен звание Дамы. (Дама — женский эквивалент рыцарского звания, которое было присвоено актрисе Елизаветой II в 2003 году).

Хелен родилась 26 июля 1945 года в пригороде Лондона в семье русского отца и английской матери. Ее дед — Пётр Васильевич Миронов, служил в Русской миссии в Великобритании. Будучи убежденным монархистом, после Октябрьского переворота остался в Лондоне, работая водителем такси. Его сын Василий (будущий муж актрисы) также был таксистом, параллельно играл на альте с Лондонским филармоническим оркестром, а в годы войны работал водителем скорой помощи. Мать Хелен — англичанка из многодетной рабочей семьи, отец которой служил мясником при дворе королевы Виктории. В 1950-е Василий стал Бэзилом, а Мироновы превратились в Миррен.

Хелен предпочитает не высказываться на темы арабо-израильского конфликта, но известно, что в 1967 году она работала волонтером в кибуце со своим парнем-евреем и до сих пор с удовольствием вспоминает, как собирала виноград и готовила на кухне. С тех пор она еще несколько раз посещала Израиль, критикуя активистов, призывающих к культурному бойкоту еврейского государства.

Египтяне форсируют Суэцкий канал

Что касается новой картины, то она посвящена одному из наиболее драматичных моментов в истории Израиля — Войне Судного дня, выпавшей на премьерскую каденцию Голды Меир. «Она была грозным, непримиримым и могущественным лидером, — говорит Миррен о своей героине. — Это большой вызов — изобразить ее в самый трудный момент жизни. Надеюсь, я справлюсь!».

Как известно, 5 октября 1973 года Меир получила официальное сообщение о сосредоточении сирийских войск на Голанских высотах, но силовики успокоили ее, уверяя, что арабы не начнут войну. За шесть часов до совместного нападения Египта и Сирии легендарный министр обороны Моше Даян продолжал утверждать, что война маловероятна, и Голда стала на его сторону. Полноценная мобилизация так и не была проведена, не говоря уж о нанесении превентивного удара. Первые дни сражений на два фронта оказались крайне тяжелыми, у ЦАХАЛа было в два раза меньше танков и орудий, в 1,8 раз — самолетов, и почти в 10 раз — зенитно-ракетных комплексов.

Молитва во время боев

Тем не менее, через 16 дней израильские войска остановились в 100 километрах от Каира и в 40 километрах от Дамаска. Война была выиграна ценой огромных жертв, а ее политическим результатом стало решение Голды Меир уйти в отставку. На этом политическая карьера уроженки Киева была окончена.

Режиссером байопика стал израильтянин Гай Натив, живущий и работающий в США и получивший в 2018 году «Оскар» за лучший короткометражный фильм. «Для меня, как человека, родившегося перед Войной Судного дня, большая честь рассказать о первой и единственной женщине, руководившей Израилем, — отметил Натив. — Я очень рад работать с легендарной Хелен Миррен, чтобы воплотить в жизнь эту эпическую, эмоциональную и сложную историю».

Максим Суханов