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Германия отказалась становиться ядерной державой

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия не была и никогда не хочет становиться ядерной державой
Анналена Бербок

Германия не была и никогда не хочет становиться ядерной державой. Об отказе властей ФРГ от намерения разрабатывать ядерное оружие заявила глава МИД страны Анналена Бербок.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — заключила дипломат. Она подчеркнула, что Германия намерена внести свой вклад в достижение этой цели как страна, которая не хочет быть ядерной державой.

При этом Бербок отметила, что не ставит под вопрос членство в НАТО и обязательства по участию Германии в обеспечении европейского «ядерного зонтика». «Этот вопрос нельзя делить на черное и белое», — добавила она. Агентство отмечает, что в 1991-м ФРГ отказалась от права разрабатывать собственное ядерное оружие, однако на территории республики размещено ядерное оружие США.

15 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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