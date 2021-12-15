Феодализм ХХ1 века: Губернаторы в России будут пожизненными

Пожизненная форма государственного управления — без лимита на сроки пребывания на высших государственных постах — становится нормой для России.Вслед за президентом, сроки которого «обнулились» после принятия поправок в Конституцию, отмену лимитов на «два срока подряд» получают главы российских регионов.

Во вторник Государственная Дума в третьем, окончательном чтении утвердила закон «О единой системе публичной власти в РФ», который ликвидирует общефедеральный лимит на сроки для губернаторов. Отныне, согласно документу, предельное число сроков — каждый по 5 лет — сможет устанавливать региональный парламент.

Законопроект также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента: если сейчас это возможно в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов, то после принятия поправок увольнять глав регионов с формулировкой о доверии можно будет «по любым основаниям».

Цель нововведений — это «улучшение качества жизни граждан», говорил автор поправок Андрей Клишас. Для этого, по его словам, необходима «эффективная реализация полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованное взаимодействия между собой».

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий маршалам, генералам армии и адмиралам флота занимать должности до 70 лет.

Согласно предыдущей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них составлял 65 лет.

Ранее аналогичное повышение возрастной планки было осуществлено для федеральных чиновников. Весной 2021 года ГосДума приняла закон, полностью снимающий возрастной ценз для госслужащих, которых назначает и снимает с должности президент.