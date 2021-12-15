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Еврокомиссия опубликовала план реформы Шенгена из-за пандемии и миграционного кризиса

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала свои предложения по реформе Шенгенской зоны. Необходимость реформы объясняют пандемией коронавируса и миграционным кризисом в странах ЕС, граничащих с Беларусью, отмечает РБК.

В документе, опубликованном ЕК, отмечается, что предлагаемый механизм защиты Шенгенского соглашения должен обеспечить возможность решения ситуаций, в которых возникает «серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности».

В частности, предлагается сократить количество действующих контрольно-пропускных пунктов и усилить охрану внешней границы ЕС, а рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища вести прямо на приграничной территории.

Также в число предложений входит введение временного контроля на внутренних границах ЕС в тех случаях, когда речь идет о «всеобщей угрозе». Это решение должно приниматься Советом ЕС.

В целом ЕК придерживается идеи свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах и выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.

15 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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