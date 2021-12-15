ЕС подготовил ряд новых серьезных санкций против России

Глава исполнительной власти Европейского Союза предупредила Россию, что у блока подготовлен целый ряд новых санкций на случай, если Москва решит вторгнуться в соседнюю Украину.

Накануне саммита ЕС, посвященного этому вопросу, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что помимо усиления и расширения действующих санкций, ЕС может принять «беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России».

Фон дер Ляйен заявила Европарламенту, что уже действуют экономические санкции, направленные против финансового, энергетического и других секторов российской экономики, введенные в связи с аннексией украинского Крыма в 2014 году и действий, которые Запад воспринимает как все более агрессивные.

Она не уточнила, в чем могут заключаться новые санкции.

«Прежде всего, я призываю Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и выполнению своих международных обязательств», – сказала фон дер Ляйен.