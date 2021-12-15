 
«  
  »

Эротическая модель пообещала сниматься без одежды до 70 лет

Модель из Великобритании, заработавшая миллионы фунтов стерлингов на OnlyFans, пообещала публиковать снимки без одежды до старости. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Публикация эротических фото на OnlyFans приносит 33-летней Бонни Локет 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. «Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявила она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю».

15 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  