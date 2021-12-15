Цены на нефть возобновили стремительное падение

Цены на нефть возобновили падение на торгах во вторник после того, как Международное энергетическое агенство опубликовало очередной доклад о состоянии рынка энергоносителей. Фьючерсы на сорт Brent откатились до минимума за неделю на фоне прогнозов МЭА о том, что мировой рынок «черного золота» возвращается в состояние нарастающего избытка поставок, который усиливается в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».

На 19.08 мск февральские контракты на Brent торгуются на лондонской бирже ICE по 73,41 доллара за баррель, теряя 1,36%, а ранее опускались до отметки 72,93 — минимальной с декабря.

Фьючерсы на WTI подешевели на 1,37%, до 70,31 доллара за бочку.

Снизив прогнозы по спросу на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки в этом и следующем году, МЭА констатировало, что «волна новых случаев заболеваемости COVID-19» замедлит восстановление рынка энергоносителей: в первую очередь пострадает потребление авиатоплива из-за снижения перевозок, которое началось из-за введения ограничительных мер.

При этом мировая нефтедобыча уже сейчас опережает спрос, и этот разрыв будет только нарастать, полагает агентство. В первом квартале 2022 года избыток предложения достигнет 1,7 млн баррелей в сутки, а во втором — 2 млн за счет резкого роста добычи в странах, не входящих в картель ОПЕК+. Это прежде США, Канада и Бразилия, которые, по прогнозу МЭА, выйдут на рекордные уровни добычи нефти в следующем году.

С учетом роста смягчения квот ОПЕК+ мир получит 6,4 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в 2022 году — вчетверо больше роста добычи этого года, который МЭА оценивает в 1,5 млн баррелей в день.

Рынок нефти все больше нервничает из-за «омикрон»-штамма, который стремительно распространяется по Европе в крайне неудачный момент, отмечает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя: провал спроса приходится на период рождественских и новогодних праздников, когда люди много путешествуют, и поэтому его последствия будут заметны на несколько месяцев.

Другой риск, продолжает Мойя, это ужесточение политики ФРС, которое становится все ближе по мере того, как инфляция в США обновляет рекорды.

На уровне потребителей темпы роста цен в крупнейшей экономике мира достигли максимумов с 1982 года. А промышленная инфляция и вовсе стала беспрецедентной в истории 9,6% год к году. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в мае 2022 года Федрезерв начнет повышать ставку, предварительно полностью прекратив программу выкупа активов, в рамках которой сейчас закачивает в рынки 105 млрд долларов ежемесячно.

«Ближайшие риски от «омикрона» до ФРС оказались разрушительными для краткосрочных перспектив цен на нефть», — констатирует Мойя.