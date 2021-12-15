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Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов

тоимость газа в Европе к закрытию торгов достигла 1525 долларов за тысячу кубометров

Стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1500 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию торгов цены взлетели до 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.

15 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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