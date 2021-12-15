тоимость газа в Европе к закрытию торгов достигла 1525 долларов за тысячу кубометров
К закрытию торгов цены взлетели до 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.
|
|
Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов
тоимость газа в Европе к закрытию торгов достигла 1525 долларов за тысячу кубометров
К закрытию торгов цены взлетели до 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply