Бритни Спирс объяснила свою истерику во время интервью

Бритни Спирс продолжает открываться и рассказывать о своих личных переживаниях спустя месяцы после того, как решением суда она освобождена от опеки родного отца.

Певица коснулась и своей истерики на интервью 2003 года. Тогда ведущая Дайан Сойер довела еще совсем юную девушку до слез своими вопросами о ее расставании с певцом Джастином Тимберлейком.

Спирс рассказала: после разрыва с Джастином она «не могла ни с кем разговаривать», когда внезапно к ней заявился отец в сопровождении троих взрослых мужчин и заставил готовиться к интервью для ABC News.

«Я ни с кем не разговаривала довольно долгое время. Я была в шоке. Это было ужасно, когда ко мне заявился отец с тремя мужчинами, когда я была не в состоянии с кем-либо общаться. Два дня спустя они привели Дайан Сойер в мою комнату! Они заставили меня говорить!» — приводит слова поп-звезды Yahoo Entertainment.

В ходе самого интервью журналистка начала обвинять Спирс в том, что она разбила сердце Тимберлейка, и 21-летняя певица не смогла сдержать рыданий.