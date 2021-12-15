Берлин после приговора по делу об убийстве Хангошвили высылает двух российских дипломатов Иранская гандболистка пропала на чемпионате мира » Британский Верховный суд отклонил иск о выдаче гендерно-нейтральных паспортов Верховный суд в Лондоне отклонил иск небинарной активистки, опротестовавшей отказ правительства выдавать в Британии гендерно-нейтральные паспорта. Кристи Илан-Кейн, по рождению женщина, использует для себя нейтральное местоимение per/perself («пер, перселф») и уже четверть века ведет кампанию за права граждан, не относящих себя ни к мужскому, ни к женскому полу. В апелляции Илан-Кейн утверждалось, что обязанность указывать женский или мужской пол при подаче на паспорт является нарушением Европейской конвенции прав человека. Несмотря на чаяния Кристи Илан-Кейн, в среду Верховный суд после анонимного голосования отклонил запрос. Председатель Верховного суда Роберт Джон Рид пояснил, что указание гендерной принадлежности необходимо для решения разных юридических вопросов, связанных с идентификацией личности, например путем сопоставления пола в паспорте с данными свидетельства о рождении или с документами об усыновлении. «В таком случае, наличие гендера, отмеченного в документах, отвечает юридическим целям и является уместным», — подчеркнул лорд Рид. Он отметил, что в Великобритании не существует законодательства, признающего гендерно-нейтральную категорию людей. Напротив, различные законы предполагают, что все люди относятся к одному из двух полов или гендеров, подчеркнул лорд Рид, добавив, что эти два термина использовались как взаимозаменяемые. В 2018 году Высокий суд отклонил иск Илан-Кейн к британскому министерству внутренних дел. Хоум-офис настаивает на том, что иск о гендерно-нейтральных паспортах должен быть отклонен окончательно. Активистка считает, что правительство и суды находятся «на ложной странице истории», и обещает подать иск в Европейский суд по правам человека. Одиннадцать стран сейчас позволяют получить гендерно нейтральный паспорт: это Нидерланды, Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан. Первый гендерно-нейтральный паспорт в США был выдан в октябре. Германия официально признала категорию «интерсекс» — для людей с признаками обоих полов, появившимися у них при рождении или позже. По данным ООН, в мире рождается до 1,7% людей с половыми признаками, позволяющими отнести их к такой категории. Примерно столько же в мире рыжеволосых.