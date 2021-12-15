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Брэд Питт намерен восстановить легендарную студию звукозаписи во Франции

Брэд Питт намерен восстановить легендарную студию звукозаписи во Франции

Культовый голливудский актер Брэд Питт собирается возродить легендарную студию звукозаписи студию во Франции, пишет Hollywood Reporter.

Артист вместе с французским продюсером, звукорежиссером и композитором Дэмиеном Куинтаром займется возрождением студии звукозаписи Miraval Studios. Известно, что инициатором этой идеи стал Брэд Питт.

«Я был поражен тем, насколько чутким и точным он был в своем анализе музыки», — рассказал Дэмиен Куинтар.

Планируется, что ремонт на студии продлится до лета 2022 года.

Известно, что Miraval Studios была основана в 1977 году французским пианистом и композитор Жаком Лусье. В свое время там записывались Pink Floyd, AC/DC, Yes, Стинг и Элтон Джон. Студия была активна до начала 2000-х годов.

Интересно, что студия звукозаписи расположена недалеко от еще одного бизнеса актера. В 2011 году Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. После развода актриса решила продать свою долю в семейном бизнесе.

15 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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