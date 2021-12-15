Брэд Питт намерен восстановить легендарную студию звукозаписи во Франции

Культовый голливудский актер Брэд Питт собирается возродить легендарную студию звукозаписи студию во Франции, пишет Hollywood Reporter.

Артист вместе с французским продюсером, звукорежиссером и композитором Дэмиеном Куинтаром займется возрождением студии звукозаписи Miraval Studios. Известно, что инициатором этой идеи стал Брэд Питт.

«Я был поражен тем, насколько чутким и точным он был в своем анализе музыки», — рассказал Дэмиен Куинтар.

Планируется, что ремонт на студии продлится до лета 2022 года.

Известно, что Miraval Studios была основана в 1977 году французским пианистом и композитор Жаком Лусье. В свое время там записывались Pink Floyd, AC/DC, Yes, Стинг и Элтон Джон. Студия была активна до начала 2000-х годов.

Интересно, что студия звукозаписи расположена недалеко от еще одного бизнеса актера. В 2011 году Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. После развода актриса решила продать свою долю в семейном бизнесе.