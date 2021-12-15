Берлин после приговора по делу об убийстве Хангошвили высылает двух российских дипломатов

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, решение принято из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По словам Бербок, это было «убийство по государственному заказу», что сегодня установил суд. Это тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. «Вызвали на беседу посла России, ему было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — заявила Бербок.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения россиянина Вадима Красикова (Соколова), обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года. Процесс по делу об убийстве Хангошвили шел с октября 2020 года в особо охраняемом зале суда. Прокуратура допросила около 50 свидетелей. При этом власти Германии выслали двух российских дипломатов.

7 декабря Генпрокуратура Германии в ходе заседании в Высшем суде Берлина запросила для Красикова пожизненный срок. Как утверждают представители стороны обвинения, доказано, что гражданин России в августе 2019 года застрелил гражданина Грузии чеченского происхождения Хангошвили в берлинском парке Тиргартен.

Согласно версии следствия, 56-летний Красиков приехал в Берлин из Варшавы. В полдень 23 августа 2019 года он приблизился к жертве на велосипеде в парке Тиргартен и сделал три выстрела, два из них — в затылок. Очевидцы описывали увиденное как «казнь».