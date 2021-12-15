Бен Аффлек назвал брак с Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма

В минувший понедельник 49-летний Бен Аффлек откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом в шоу Говарда Стерна.

Проблемы с алкоголизмом у актера, по его признанию, обострились в браке с Дженнифер Гарнер, на которой он женился в 2005 году. Как заявил Бен, если бы они с Дженнифер по-прежнему были вместе, он все еще пил бы.

Мой брак — одна из причин, почему я начал пить. Я был в ловушке. Я думал, что я не могу уйти из-за детей (у бывших супругов их трое. — Прим. ред.). Но я был несчастлив. Что я делал? Выпивал бутылку виски и засыпал на диване, что, конечно, не было решением проблемы,

— заявил он.

Аффлек несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, и Гарнер, уже даже будучи с ним в разводе, оказывала ему огромную поддержку.

Пользователи сети на признание Аффлека отреагировали крайне негативно и раскритиковали его за то, что в своем алкоголизме он обвинил экс-супругу.

Ты обвиняешь свою жену в твоих проблемах с алкоголем? Ты женился на ней, когда уже был алкоголиком!

Так отзываясь о бывшей жене, ты выставляешь себя полным кретином и ужасным отцом. Надеюсь, дети после этого не будут с тобой разговаривать!

Не думала, что Аффлек такой подлый человек… Винить в своих слабостях бывшую жену — это очень низко,

— пишут пользователи твиттера.

Сейчас актер встречается со своей давней любовью — 52-летней Дженнифер Лопес. Пара возобновила свои отношения в этом году после 17-летнего перерыва. Рассказывая о том, почему он не решался воссоединиться с Лопес раньше, Аффлек сказал, что его останавливала ответственность перед детьми.

Я не хотел делать ничего, что могло бы причинить им боль,

— признался он.