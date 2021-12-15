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Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов

Создание Австралией собственного атомного подводного флота потребует два десятилетия

Создание собственного атомного подводного флота обойдется Австралии в 122 миллиарда долларов США, пишет ТАСС, ссылаясь на анализ Австралийского института стратегической политики.

«Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками», — говорится в документе.

Согласно выводам аналитиков, атомные субмарины обеспечат Австралии стратегическое преимущество в Тихом океане. Эксперты прогнозируют, что рост геополитической напряженности в регионе не стоит ожидать ранее 2050 года.

15 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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