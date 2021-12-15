Американцы показали беспилотную сенсорную станцию для боевых самолетов

Программа OBSS исследовательской лаборатории ВВС США предполагает создание нового типа дешевого, но высокотехнологичного беспилотника. Срок эксплуатации этого аппарата не будет превышать нескольких лет, и никакие ремонтные работы для него не будут предусматриваться. Он сможет быть беспилотным ведомым для боевых самолетом, будет искать сопровождать цели с помощью радара и инфракрасных датчиков, и, возможно, нести вооружение.
В октябре контракт на создание и испытания по меньшей мере одного прототипа OBSS получили компании Kratos и General Atomics. Они должны завершить все работы до конца следующего года.
У Kratos в разработке уже есть несколько беспилотников, достаточно дешевых, чтобы в случае необходимости ими можно было пожертвовать. Например, беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie, UTAP-22 Mako, на котором испытывали прототип системы искусственного интеллекта для беспилотных ведомых, и тактический Air Wolf, созданный на основе воздушной мишени.
OBSS от Kratos будет модульным беспилотником с реактивным двигателем, рассчитанным на самолетный взлет и посадку. Аппарат сможет служить не только беспилотной сенсорной станцией, но и внешним оружейным отсеком для пилотируемых самолетов.
Американская компания показала концептуальное изображение OBSS. Это малозаметный беспилотник со стреловидным крылом, V-образным хвостовым оперением и воздухозаборником сверху. Отчасти беспилотная сенсорная станция, особенно ее задняя часть, похожа на XQ-58A Valkyrie. Но у нее нет серповидного крыла, и конфигурация хвоста тоже отличается.
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