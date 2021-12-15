Актер Том Круз прилетел в Лондон на частном самолете и подарил коллегам 300 тортов

Артист прилетел из США в Лондон, чтобы угостить коллег десертом, который был сделан в его любимой лос-анджелесской пекарне. Отмечается, что полет на частном самолете обошелся Крузу в тысячи долларов, однако неизвестно, о какой именно сумме идет речь.

В августе сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился в чужом саду на вертолете, а затем покатал на нем незнакомых детей. Местную жительницу Элисон Уэбб и ее детей предупредили, что на их территории из-за временного закрытия аэропорта Ковентри приземлится VIP-борт. Однако имя гостя им называть не стали.

Когда 59-летний актер сел на вертолете в саду британцев, они были сильно удивлены. В качестве благодарности Круз позировал с семьей для фотографий, а затем покатал детей Уэбб на вертолете. «Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолет в саду, и разрешила посадку. Когда из вертолета вышел Том Круз, это было похоже на “вау”. Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас», — призналась Элисон Уэбб. По ее словам, день был невероятным и сюрреалистичным.