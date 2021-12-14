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Звезду фильма «Кика» нашли мертвой в Мадриде

Актрису Веронику Форке обнаружили мертвой в ее доме в Испании
Вероника Форке

В Испании скончалась актриса Вероника Форке. Об этом сообщает газета El Mundo.

Звезду фильма Педро Альмадовара «Кика» нашли мертвой в ее доме в Мадриде. Предполагается, что 66-летняя артистка покончила с собой. Известно, что она страдала от депрессии, из-за чего недавно покинула съемки кулинарной телепрограммы Masterchef.

Вероника Форке родилась 1 декабря 1955 года в семье Хосе Марии Форке и писательницы Кармен Васкес Виго. Актриса начала сниматься в кино 1970-х годах и успела поработать не только с Альмадоваром, но и с такими режиссерами, как Фернандо Труэба, Фернандо Коломо и Луис Гарсия Берланга. Благодаря фильмам «Кика», «Веселая жизнь» и «Год пробуждения» артистка была трижды лауреаткой премии «Гойя».

14 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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