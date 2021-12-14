Звезда фильма «Один дома» напал на собственную любовницу

Кинокарьера у Девина Рэтрея после фильмов «Один дома» не очень-то сложилась, но до недавних пор все было безоблачно хотя бы на личном фронте. Однако когда партнерша актера заявила, что хочет расстаться, тот слетел с катушек.

Произошло это в отеле Hyatt, где обычная перебранка на повышенных тонах резко переросла в потасовку. Рэтрей начал душить партнершу, грубо закрывая рот рукой, однако девушка укусила в ответ, после чего Девин наотмашь ударил ее по лицу. Из-за шума соседи вызвали полицию, которая смогла разнять разгоряченную бывшую парочку, передает TMZ.

Символично, что в комедии «Один дома» именно Рэтрею досталась роль Базза — самого вредного из сыновей семейства Маккаллистеров, в поведении которого явно прослеживались криминальные наклонности.