 
«  
  »

Звезда фильма «Один дома» напал на собственную любовницу

Пророческая роль: звезда фильма «Один дома» напал на собственную любовницу

Кинокарьера у Девина Рэтрея после фильмов «Один дома» не очень-то сложилась, но до недавних пор все было безоблачно хотя бы на личном фронте. Однако когда партнерша актера заявила, что хочет расстаться, тот слетел с катушек.

Произошло это в отеле Hyatt, где обычная перебранка на повышенных тонах резко переросла в потасовку. Рэтрей начал душить партнершу, грубо закрывая рот рукой, однако девушка укусила в ответ, после чего Девин наотмашь ударил ее по лицу. Из-за шума соседи вызвали полицию, которая смогла разнять разгоряченную бывшую парочку, передает TMZ.

Символично, что в комедии «Один дома» именно Рэтрею досталась роль Базза — самого вредного из сыновей семейства Маккаллистеров, в поведении которого явно прослеживались криминальные наклонности.

14 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  