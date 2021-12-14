Японский трейлер «Бэтмена» поразил фанатов — выяснились новые, неизвестные ранее подробности.

Сольный фильм о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза продолжает нагнетать интригу. Огромное количество фанатов с нетерпением ожидают увидеть талантливого Роберта Паттинсона в роли мстителя в маске.

Масла в огонь подлил японский трейлер блокбастера, в котором раскрывается больше деталей о личности суперзлодея Загадочника в исполнении Пола Дано. Судя по всему, тот одержим желанием раскрыть личность Бэтмена, о чем говорят развешанные в его логове газетные вырезки.

Также в трейлере мелькают Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц и Пингвин, которого воплотил на экране Колин Фаррелл. На большом экране всю эту компанию покажут в марте будущего года.