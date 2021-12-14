ВР схвалила рішення Зеленського щодо участі іноземних військових у навчаннях-2022

Верховна Рада схвалила рішення Президента Володимира Зеленського щодо допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Як повідомляє Укрінформ, за відповідний закон №6359 проголосували 318 народних депутатів.

Так, у документі йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, багатонаціональному навчанні «Об’єднані зусилля – 2022», українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2022», українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2022», багатонаціональному навчанні «Світла лавина – 2022», українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2022», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2022», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2022», багатонаціональному навчанні «Кленова арка – 2022» та багатонаціональному навчанні «Вікінг – 2022″.

Згідно з пояснювальною запискою, фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році становитиме 106 548, 33 тис. гривень (52 072,59 тис. гривень на території України). Фінансування планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».