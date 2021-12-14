Вино и сыр улучшают когнитивные способности — ученые

Потребление вина и сыра улучшает когнитивные способности человека. Об этом говорится в результатах исследования ученых Университета штата Айова.

Американские ученые впервые провели масштабный анализ связи рациона и изменения когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Они изучили данные 1787 людей от 46 до 77 лет, которые были взяты из британской медицинской базы UK Biobank. В ней содержится информация о генетических и других особенностях 500 тыс. пациентов из Соединенного Королевства. Эксперты отобрали участников, которые трижды прошли тест на подвижный интеллект (FIT): в 2006, 2012 и 2016 году.

Снижение подвижности интеллекта вызвано старением, и тестирование показывает, как хорошо человек способен мыслить логически, анализировать и решать задачи независимо от предыдущего опыта. Кроме того, добровольцы рассказали о своем питании.

В анкете они указали, как часто едят свежие овощи и фрукты, жирную и нежирную рыбу, обработанное мясо и птицу, сыр, хлопья и хлеб. Учитывались также напитки: чай и кофе, белое и красное вино, пиво и сидр, шампанское и ликер.

В результате ученые выделили четыре главные взаимосвязи: употребление красного вина улучшает когнитивные способности; сыр больше остальных продуктов защищает человека от когнитивных нарушений, вызванных возрастом; если еженедельно есть баранину, исключив другое мясо из рациона, улучшаются долговременные когнитивные способности; чрезмерное потребление соли вредит только тем, что уже имеет когнитивные нарушения.

Ранее ученые из Америки, Великобритании и Испании выяснили, что ежедневное употребление одного бокала красного вина снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона. В вине содержатся компоненты, которые, проходя через кишечник, производят кислоты, защищающие нейроны.