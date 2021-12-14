В торговой палате США раскрыли истинный масштаб будущих санкций против России

Президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко допускает, что Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ.

Как заявил глава AmCham в беседе, наряду с отключением России от международной системы банковских расчетов SWIFT, речь может идти также о запрете американским компаниям работать в РФ, и даже о запрете на использование доллара для расчетов с ней, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США.

«Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным», — предупредил Родзянко.

Напомним, в течение последнего месяца мировые СМИ заполнила тема предполагаемого российского вторжения на Украину и санкций, которые должны за этим последовать. По мнению авторов и экспертов этих изданий, признаком «вторжения» является сосредоточение российской военной техники в пограничных с Украиной регионах. В числе вероятных санкций называются как остановка газопровода «Северный поток-2», так и ограничения против российских энергокомпаний, и отключение от SWIFT.

Ранее руководители Комитета по иностранным делам Палаты представителей США заявили о готовности к работе с администрацией президента Джо Байдена по введению «новых серьезных санкций» против России в случае, если последняя вторгнется на Украину.