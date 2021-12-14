В России разрешили взламывать квартиры без суда

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа о порядке проникновения полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие.Расширенные полномочия по вскрытию жилых помещений полицейским предоставляют поправки в закон «О полиции», которые 8 декабря утвердила ГосДума, а во вторник, 14 декабря, поддержал Конституционный комитет Совета Федерации.

Сейчас силовики могут проникать в квартиры и дом, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции закон разрешит входить в квартиры людей без процессуального статуса. Для этого будет достаточно указания потерпевших или очевидцев, если они считают, что тот или иной человек мог совершить преступление.

В случае, если квартиру вскрыли в отсутствие владельца, он получит уведомление от МВД, следует из проекта приказа.

Информировать граждан будут в «возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента проникновения. Уведомление можно будет направить по почте, телефону или интернету.

В уведомлении будут указаны дата, время, место и основания проникновения в жилище. При этом полиция будет должна получить подпись гражданина, которая удостоверит, что его ознакомили с фактом вскрытия его дома.

Законопроект о расширении полномочий полиции разработан для «усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан», говорится в пояснительной записке.

«Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств», — подчеркивается в документе.