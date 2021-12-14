В Лондоне задержали пытавшегося проехать в парламент мужчину

В Лондоне полицейские задержали мужчину, пытавшегося проехать на территорию парламента
Мужчину, одетого в серые спортивные штаны и свитер, задержали, когда он хотел въехать на территорию парламента на синем Jaguar. Незадолго до инцидента его автомобиль заметили. Он попытался воспользоваться Каретными воротами Вестминстерского дворца, но в итоге был остановлен.
По данным полицейских, это задержание подпало под закон о психическом здоровье. Ущерба он не причинил, также не навредил остальным людям, рассказали правоохранители. Его мотивы пока неизвестны.
Уточняется, что подобный инцидент не рассматривается как террористический акт.
Leave a Reply