 
«  
  »

В Лондоне задержали пытавшегося проехать в парламент мужчину

В Лондоне полицейские задержали мужчину, пытавшегося проехать на территорию парламента

В Лондоне правоохранительные органы задержали мужчину, который попытался проехать к местному парламенту. Полицейские смогли предотвратить его действия. Об этом сообщает The Sun.

Мужчину, одетого в серые спортивные штаны и свитер, задержали, когда он хотел въехать на территорию парламента на синем Jaguar. Незадолго до инцидента его автомобиль заметили. Он попытался воспользоваться Каретными воротами Вестминстерского дворца, но в итоге был остановлен.

По данным полицейских, это задержание подпало под закон о психическом здоровье. Ущерба он не причинил, также не навредил остальным людям, рассказали правоохранители. Его мотивы пока неизвестны.

Уточняется, что подобный инцидент не рассматривается как террористический акт.

14 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  