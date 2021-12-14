В Арктике зафиксирована самая высокая в истории температура

20 июня 2020 года в якутском городе Верхоянск была зафиксирована температура воздуха 38 градусов Цельсия, это официальный абсолютный температурный рекорд для Арктики. Подтверждение климатического события заняло полтора года, потому что Всемирная метеорологическая организация проверяла данные метеостанции и сопоставляла их с метаданными и результатами математического моделирования с помощью ансамбля климатических моделей ERA5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию N + 1.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ежегодно публикует доклады об изменениях различных показателей климата, а также пресс-релизы о значимых климатических событиях и рекордах. Данные для таких документов берутся из большого количества источников: Глобальной службы атмосферы ВМО, программы Copernicus Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, Мирового центра данных по парниковым газам при Японском метеорологическом агентстве, Полярного портала, научных публикаций и партнерских сетей стран-участниц ВМО.

20 июня 2020 года метеостанция в якутском городе Верхоянске (115 километров к северу от полярного круга) зафиксировала температуру воздуха, равную 38 градусам Цельсия, что стало потенциальным температурным рекордом для всей Арктики. Температура земной поверхности при этом составила 45 градусов Цельсия. Прошлое лето выдалось чрезвычайно жарким для всех территорий выше северного полярного круга: так, в Лапландии на метеостанции вблизи норвежского аэропорта Банак была зафиксирована температура 34,3 градуса Цельсия. ВМО пообещала проверить метеорологические отчеты из Верхоянска, чтобы подтвердить возможный климатический рекорд.

Комитет экспертов анализировал данные, полученные на метеостанции, метаданные и провел математическое моделирование с помощью ансамбля климатических моеделй ERA5 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Изучение климатической ситуации заняло почти полтора года, и сегодня ВМО подтвердила, что температура воздуха в Верхоянске 20 июня 2020 года действительно достигла отметки 38 градусов, и это можно считать абсолютным рекордом для Арктики.