В африканской стране около 100 человек умерли от неизвестной болезни

По информации издания, на данный момент жертвами заболевания в африканской стране стали 89 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования в штат Джонглей, где зарегистрировали больше всего летальных исходов. Отмечается, что пробы на холеру показали отрицательный результат.

При этом местные власти полагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного. Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в августе 2021-го. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны.