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Умер режиссер Сергей Соловьев

Режиссер Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет
Сергей Соловьев

В Москве умер  режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

Собеседник агентства назвал причиной смерти тяжелую болезнь, однако не уточнил, о чем именно идет речь. Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.

14 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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