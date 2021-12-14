Туры на Новый год: где отдохнуть 31 декабря?

Многие граждане заранее планируют, где будут отмечать Новый год 2022. Некоторым нравится отдых в теплых странах, остальные предпочитают заснеженные курорты. Туристы не прочь покататься на лыжах и санях, например, в Польше или Франции.
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Популярные направления
Гражданам из Украины стоит рассмотреть Россию для того, чтобы ярко отметить Новый год. Москва, Питер, Карелия, Казань и другие крупные города красиво украшены, открыты катки и доступны прочие развлечения. Горнолыжные курорты РФ недорогие, поэтому туристы смогут научиться кататься на лыжах и весело провести время с семьей или друзьями.
Плюсы отдыха в России: недорогой перелет, относительно бюджетное проживание в отелях и гостиницах. Еще одно преимущество – не нужно учить английский, так как украинцы и россияне прекрасно понимают друг друга.
Можно отметить 31 декабря в Европе. Страны, где недорогое питание и проживание:
- Литва;
- Венгрия;
- Польша;
- Эстония;
- Чехия;
- Словения.
Если хочется отметить новогодние и рождественские праздники в элитных заведениях, то лучше всего купить тур в Испанию, Италию, Францию или Австрию. Как летом, так и зимой, остается востребованной услуга – аренда авто в Испании и других странах. Путешествовать на машине удобно, поскольку можно посетить несколько городов, корректировать маршрут на свое усмотрение.
Для тех, кто привык к теплу, доступны туры в Юго-Восточную Азию. Популярные направления – Таиланд и Вьетнам. Самым дорогим окажется авиаперелет, а питание и проживание бюджетное. Путевка из Киева к острову Пхукет стоит в пределах 65-80 тыс. грн. За эти средства удастся отдохнуть двоим взрослым 7 дней. В стоимость входит не трехразовое питание, а только завтраки. Даже отели 5 звезд угощают туристов лишь бесплатными завтраками.
Отдохнуть 31 декабря во Вьетнаме удастся за сумму от 55 до 70 тыс. грн. Популярные курорты: Дананг, Ханой, Халонг, Нячанг.
Туры на Новый год 2022 для влюбленных
Чаще всего путешествуют семейные пары, влюбленные и друзья. Каждый Новый год хочется отметить так, чтобы было о чем вспомнить. Романтическую атмосферу стоит искать во Франции.
Туры в Париж на несколько дней удастся купить за 25-28 тыс. грн. на двоих. В период новогодних и рождественских праздников цена авиабилетов и проживания в отелях немного возрастает.
Еще один романтичный город – Рим. Уикенд в Италии обойдется для влюбленных в 12-18 тыс. грн. Главные достопримечательности:
- Ватикан;
- Колизей;
- Тибр;
- Римский форум;
- холмы.
Пары точно оценят Амстердам. Перед Новым годом город украшен иллюминациями и огнями. На улицах большое количество ярмарок, а торговые центры устраивают распродажи. Отметить 31 декабря или Рождество в Нидерландах удастся за 600-700 долл.
На сайте Отпуск Тайм собраны актуальные предложения от туроператоров. Успейте забронировать путевку, чтобы Новый год 2022 отметить за границей.
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