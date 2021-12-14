Турецкий дрон-сапер прострелил лазером стальную пластину с 500 метров

Турецкий дрон Eren с лазерным оружием испытали стрельбой по стальной пластине с дистанций 500, 300 и 100 метров. Судя по видео, он прострелил сталь насквозь. Как сообщает Anadolu, он предназначен для уничтожения взрывных устройств. После всех этапов испытаний Eren поступит на вооружение вооруженных сил Турции.

Разработкой боевого лазера сегодня занимается целый ряд компаний, и некоторые проекты предполагают его установку на беспилотники. Например, американская General Atomics создает беспилотный летательный аппарат с противоракетным лазером, а израильские Elbit Systems и Rafael — универсальный боевой лазерный модуль. Его тоже можно будет устанавливать на беспилотники.

Дрон-сапер Eren представлен несколько дней назад в Турции во время «Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения». Его разрабатывают оборонные компании Tubitak и Asisguard. Это квадрокоптер с максимальной высотой полета три тысячи метров и подвесным лазерным модулем.

Беспилотник будет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов. Как дрон будет определять, что перед ним боеприпасы и мины, а не банки из-под газировки, не уточняется, как и другие подробности о его конструкции. Зато известно, что Eren уже успешно испытали стрельбой по стальной пластине с дистанций 500, 300 и 100 метров. Судя по видео, он прострелил сталь насквозь. После завершения всех этапов испытаний дрон передадут вооруженным силам Турции.