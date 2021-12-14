Турецкий дрон-сапер прострелил лазером стальную пластину с 500 метров

Разработкой боевого лазера сегодня занимается целый ряд компаний, и некоторые проекты предполагают его установку на беспилотники. Например, американская General Atomics создает беспилотный летательный аппарат с противоракетным лазером, а израильские Elbit Systems и Rafael — универсальный боевой лазерный модуль. Его тоже можно будет устанавливать на беспилотники.
Дрон-сапер Eren представлен несколько дней назад в Турции во время «Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения». Его разрабатывают оборонные компании Tubitak и Asisguard. Это квадрокоптер с максимальной высотой полета три тысячи метров и подвесным лазерным модулем.
Беспилотник будет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов. Как дрон будет определять, что перед ним боеприпасы и мины, а не банки из-под газировки, не уточняется, как и другие подробности о его конструкции. Зато известно, что Eren уже успешно испытали стрельбой по стальной пластине с дистанций 500, 300 и 100 метров. Судя по видео, он прострелил сталь насквозь. После завершения всех этапов испытаний дрон передадут вооруженным силам Турции.
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