Теплые полы — экономия тепла от GraviTerm

Наступает зима и приближаются холода. Стоит ли подумать об экономии и комфорте вашего дома? Конечно же стоит, ведь это сделать еще не поздно, а главное — быстро. Самое удивительное, что вы можете обеспечить себя не только экономным теплом, но и просто ходить босиком по всем комнатам, ощущая комфорт. А все потому, что теплые полы от https://graviterm.com.ua/catalog/teplye_poly/ гарантируют вам это. При этом стоит отметить, что решение по подогреву полов в вашем доме или квартире дает и необходимую экономию. Поверьте, это очень приятно, встать утром и прогуляться босиком, ощущая в ногах приятное тепло. Давайте узнает, какие кратчайшие шаги нам необходимо сделать, чтобы осуществить свою мечту.

История вопроса

Дело в том, что теплые полы, это не современное решение. такую систему систему обогрева применяли еще в эпоху Древнего Рима и даже в Греции. Именно так обогревались знаменитые римские термы. Там прокладывали систему труб под каменным или деревянным полом, обогревая помещение круглосуточно. дело было вполне привычное и в средневековье у богатых аристократов, которые ценили комфорт. Но наибольшее распространение теплые полы получили уже в середине ХХ века, благодаря совершенно другому уровню технологичности. Это же привело и к более высокой экономности тепла в квартире.

Современные теплые полы базируются либо на водяном, либо на электрическом подогреве. Обе системы совершенно надежные и экономные. Подача тепла легко регулируется, либо выключается полностью. Монтаж такой системы не занимает много времени. Здесь главное внимание — качество материалов и правильный монтаж. Конечно же, важно и проектное решение. А потому второй и главный вопрос не «почем и зачем», а как правильно установить теплы пол.

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