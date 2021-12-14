Следующий Джеймс Бонд может стать ЛГБТ или небирардным персонажем.

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи сказала, что была бы не против, если бы агент 007 в будущем стал небинарным персонажем. Этим она поделилась в подкасте Girls On Film, пишет Deadline.

По словам Брокколи, это может произойти, если на место Бонда подберут подходящего актера.

«Кто знает? Я думаю, это обсуждаемо, персонаж Бонда открыт для этого. Нам просто нужно найти актера. Мы хотим, чтобы он был британцем», — поделилась Барбара.

Продюсер заявила, что не планирует делать спецагента женщиной, однако она уверена, что для женщин-агентов нужно создавать отдельные роли.

«Я не думаю, что мы должны снимать фильмы, в которых женщины играют мужчин. Я считаю, что мы должны снимать больше фильмов о женщинах. Я думаю, Бонд будет мужчиной», — добавила она.

Напомним, серия фильмов о Джеймсе Бонде выходит с 1962 года. На данный момент снято 25 фильмов. В разное время агента 007 играли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан. Последним Бондом был Дэниел Крейг.

Как сообщалось, Дуэйн Джонсон признался, что не против сыграть Джеймса Бонда.