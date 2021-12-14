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Следующий Джеймс Бонд может стать ЛГБТ

Следующий Джеймс Бонд может стать небинарным персонажем
Следующий Джеймс Бонд может стать ЛГБТ или небирардным персонажем.

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи сказала, что была бы не против, если бы агент 007 в будущем стал небинарным персонажем. Этим она поделилась в подкасте Girls On Film, пишет Deadline.

По словам Брокколи, это может произойти, если на место Бонда подберут подходящего актера.

«Кто знает? Я думаю, это обсуждаемо, персонаж Бонда открыт для этого. Нам просто нужно найти актера. Мы хотим, чтобы он был британцем», — поделилась Барбара.

Продюсер заявила, что не планирует делать спецагента женщиной, однако она уверена, что для женщин-агентов нужно создавать отдельные роли.

«Я не думаю, что мы должны снимать фильмы, в которых женщины играют мужчин. Я считаю, что мы должны снимать больше фильмов о женщинах. Я думаю, Бонд будет мужчиной», — добавила она.

Напомним, серия фильмов о Джеймсе Бонде выходит с 1962 года. На данный момент снято 25 фильмов. В разное время агента 007 играли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан. Последним Бондом был Дэниел Крейг.

Как сообщалось, Дуэйн Джонсон признался, что не против сыграть Джеймса Бонда.

14 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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