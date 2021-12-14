Помощник госсекретаря опровергла сообщения о том, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам Москве

Визит Карен Донфрид, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в Украину начался через неделю после разговора между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.

По словам Карен Донфрид, цель ее визита – заверить украинскую сторону «в неизменной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости в это решающее время».

«Наша цель – поддержать наших украинских коллег в работе по снижению напряженности, вызванной наращиванием России своих войск. Как подтвердили президент Байден и госсекретарь Блинкен, мы привержены обеспечению того, чтобы никакие решения или обсуждения по Украине не проводились без участия Украины. Мы внимательно прислушиваемся к просьбе наших украинских коллег, которые просили Соединенные Штаты более активно участвовать в дипломатических усилиях по возобновлению мирного процесса. Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Россией, чтобы переориентировать их внимание на выполнение Минских соглашений и найти способ разрешить конфликт мирным путем», – подчеркнула она.

По ее словам, информация о том, что Вашингтон якобы будет подталкивать Киев к уступкам Москве, является неправдой, о чем был сказано украинскому руководству.

«Идея о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам, дискуссиям и диалогу с Россией, является чистой дезинформацией и должна рассматриваться как таковая». – подчеркнула она, добавив, что США и американские союзники стремятся разрешить конфликт дипломатическим путем.

Карен Донфрид добавила, что «ни одна страна не может заставить другую изменить свои границы».

«Ни одно государство не может приказывать другому менять свою политику, а также не может говорить другим государствам, с кем они могут сотрудничать. При этом мы ясно и прямо заявили России, публично и в частном порядке, что, если она не выберет этот путь диалога, если она совершит новые акты агрессии против Украины, мы примем меры, которых мы намеренно не предпринимали с 2014 года, и которые будут иметь огромные последствия для России», – заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.