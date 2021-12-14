Литва попросила у США военной помощи в борьбе с «диктаторами» из России и Белоруссии

Он отметил, что Вильнюсу нужна поддержка Вашингтона.
«На протяжении десятилетий военнослужащие США и Литвы стояли плечом к плечу против общих угроз и противников, работая вместе для продвижения наших общих интересов и ценностей», — подчеркнул шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне с Анушаускасом, цитирует «Интерфакс».
Остин подтвердил, что США готовы оказывать Вильнюсу поддержку в военной области и «будут продолжать совместную работу по укреплению литовских Вооруженных сил». Литовский министр добавил, что присутствие американских войск в Литве «чрезвычайно важно сейчас, когда Россия развертывает свои войска на границе с Украиной». «„Диктаторы“ из России, Белоруссии и Китая будут испытывать нас снова и снова», — отметил Анушаускас.
По итогам встречи стороны подписали соглашение о взаимных оборонных закупках.
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