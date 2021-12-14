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Киевлян начнут готовить к возможному вторжению России

Замглавы КГГА Крищенко: жителей Киева подготовят к российскому вторжению

В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России». Об этом заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко рассказал в интервью изданию «Бабель».

Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию. «Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать», — пояснил Крищенко.

По словам замглавы КГГА, для этого в ближайшие две недели жителей украинской столицы будут информировать о грядущих учениях, после чего начнут включать сирены и проводить тренировочные мероприятия, «чтобы люди без паники понимали, что делать».
14 декабря, 2021 | Category: Новости, Украина

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