В Арктике ускорилось разрушение вечной мерзлоты Защитные чехлы для iPhone 13 pro Макс: новинки, лучшие идеи для подарка в 2021 году » Киевлян начнут готовить к возможному вторжению России Замглавы КГГА Крищенко: жителей Киева подготовят к российскому вторжению В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России». Об этом заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко рассказал в интервью изданию «Бабель». Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию. «Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать», — пояснил Крищенко.