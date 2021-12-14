Киану Ривз объяснил почему согласился сняться в «Матрице 4» — по его словам других вариантов особо не было.

В преддверии выхода четвертой части культого фильма «Матрица«, исполнитель главной роли Киану Ривз решил поделиться своей реакцией на предложение сняться в продолжении франшизы. — пишет Comic Book.

«Я был дома и получил сообщение от Ланы Вачовски, режиссера и сценариста картины, и она спросила: «Что ты думаешь о том, чтобы сняться еще в одном фильме «Матрица»?. И я ответил: «О, это звучит потрясающе, но я ведь мертв». А она такая: «Точно мертв?». Ну, и я сразу же: «Давай, рассказывай»» — делится Ривз.

После переписки Вачовски прислала актеру «замечательный», по его словам, сценарий.

Также, Киану в восторге от идеи проолжения истории Нео и Тринити. «Когда Лана рассказала о том, что у нее есть история, которая строится вокруг Нео и Тринити, это показалось мне действительно захватывающим. Нео не просто получает второй шанс в своей жизни, он получает его вместе с женщиной, которая, по его же словам, была «единственной его настоящей любовью в жизни». Главная причина, по которой этот фильм все же был сделан, заключается в том, что это история любви между Тринити и Нео» — подытожил Киану Ривз.

Напомним, премьера «Матрицы 4» в Украине состоится уже совсем скоро — 22 декабря 2021 года.