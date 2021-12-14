Физики доказали существование тетранейтрона — гигантской нейтронной частицы

В своем эксперименте физики бомбардировали мишень из лития-7, ускоряя его частицы примерно до 12% от скорости света. Эта реакция должна генерировать углерод-10 и тетранейтрон. Результаты соответствуют ожиданиям физиков: повторяя ту же задачу, они могут обнаружить тетранейтрон.

Почти два десятилетия назад группа французских ученых сообщила о возможности существования и даже фиксации востребованного тетранейтрона. Однако более поздние работы других групп показали, что использованная методология не может доказать существование тетранейтрона.

В 2016 году группа ученых из Японии бомбардировала мишень с гелием-4 пучком радиоактивных частиц гелия-8, чтобы получить тетранейтроны из гелия-4. В этой реакции должен был образоваться бериллий-8.

Им удалось обнаружить четыре таких атома. По результатам измерений физики подтвердили, что тетранейтрон не был связанной частицей и быстро распался на четыре нейтрона.

В тандемном ускорителе Ван де Граафа лаборатории Майера-Лейбница в исследовательском кампусе Гархинга мишень из лития-7 бомбардировали атомными ядрами лития-7, которые были ускорены примерно до двенадцати процентов скорости света

В новом исследовании измерения показали, что тетранейтрон будет примерно таким же стабильным, как и сам нейтрон. Затем он распадался бы бета-распадом с периодом полураспада 450 секунд.

Более того, результаты измерений группы совпали с сигнатурой, которую можно было бы ожидать от углерода-10 в его первом возбужденном состоянии и тетранейтрона, связанного с напряжением 0,42 мегаэлектронвольта (МэВ). С помощью этих измерений команда достигла достоверности более 99,7% или трех сигм.

Доктор Томас Фестерманн сказал : «Для нас это единственное физически правдоподобное объяснение измеренных значений во всех отношениях».

Но в физике существование частицы считается окончательно доказанным только после того, как достигается достоверность 5 сигм. Команда с нетерпением ожидает независимого подтверждения.