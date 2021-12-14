Евросоюз подготовил 30-летний план отказа от российского газа

Энергетический кризис и взлетевшие до рекордов цены на газ и электроэнергию пока не склонили власти Евросоюза к газовым уступкам Кремлю.Еврокомиссия подготовила план, который запретит странам-членам ЕС заключать долгосрочные контракты на импорт газа с поставками после 2049 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, который проходит согласования в Брюсселе.

План, который станет частью «зеленой» инициативы Евросоюза, взявшегося радикально сократить выбросы парниковых газов к середине XXI века, полностью противоречит требованиям Москвы, которая настаивает на заключении именно долгосрочных контрактов.

«Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам», — не скрывая радости, говорил президент Владимир Путин в сентябре, комментируя разворачивающийся газовый кризис.

«Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать», — подчеркивал он, имея в виду, что цены «Газпрома» существенно ниже спотового рынка, хотя и подтягиваются к ним (550 долларов в ноябре против 1000 долларов и выше по фьючерсным контрактам).

Но в ЕС газовый ультиматум, похоже, не услышали. Чтобы решить проблему дефицита газа, Еврокомиссия предлагает ввести нормативы по запасам в хранилищах на начало отопительного сезона.

В 2021 году Европа встретила зиму с ПХГ, заполненными на 77%: на 30 октября в них было 82 млрд кубометров газа — на 20 млрд меньше, чем годом ранее. Ключевой проблемой стали хранилища «Газпрома» в Германии, которые практически не заполнялись осенью, а к периоду отбора газа подошли с объемами в 5-6 раз ниже прошлогодних.

В отношении зарубежных владельцев ПХГ Еврокомиссия также готовит пакет мер. Странам-членам ЕС будет предписано оценить риски поставок, связанные с хранилищами в собственности нерезидентов. И если такие риски будут выявлены, предлагается установить обязательства по минимальному объему хранения.

Кроме того, ЕК предлагает создать общеевропейский запас газа, которым будут управлять операторы трубопроводных систем. Эти резервы планируется выпускать на рынок в случае чрезвычайной необходимости.