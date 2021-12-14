Энтони Хопкинс признан лучшим актером

В апреле 2021 года Энтони Хопкинс получил премию «Оскар» за роль в фильме «Отец». Оказалось, что это не последняя награда, которую за работу в картине получил легендарный актер. Накануне стало известно, что Хопкинс стал лауреатом премии Европейской киноакадемии, которую еще называют европейским «Оскаром», передает Deadline.

Энтони Хопкинс победил в номинации «Лучший актер», и это уже третий «Оскар» в карьере актера, однако его европейскую версию звезда получает впервые. А первый американский «Оскар» актер завоевал в 1992 году за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят».

Фильм «Отец» — это драма, раскрывающая проблему деменции глазами человека, который страдает этим недугом. Для этой картины достаточно необычно, что у нее было целых шесть номинаций на американский «Оскар», так как она является европейским продуктом. Однако можно полагать, что на это повлияли американские любимцы публики — Энтони Хопкинс и Оливия Коулман, которая в фильме сыграла дочь стареющего отца.