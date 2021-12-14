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Деми Мур потрясла фотографией из ванной голышом и в очках

Из одежды только очки: Деми Мур потрясла дочь фотографией из ванной

Актриса Деми Мур, несмотря на свой возраст (54 года), прекрасно чувствует себя в своем теле и не стесняется демонстрировать его. В этот раз она порадовала поклонников снимком прямиком из ванной.

На фото звезда обнажила великолепные плечи. Из одежды, судя по всему, на ней только очки.

«Раннее утро, горячая ванная и медитация. Уединение и Песни Ветра», — поэтично описала свое состояние актриса.

Среди отреагировавших на снимок оказалась и дочь Мур от голливудского актера Брюса Уиллиса, Скаут. Чудесная кожа матери вызвала у нее восторг.

14 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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